Угорський прем'єр раптом зрозумів, що не хоче бути сусідом РФ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу у парламенті заявив, що хоче зміцнення України заради того, щоб "між Угорщиною та Росією завжди було щось".

Як пояснив політик, йдеться про те, що безпека угорців може бути гарантованою лише в тому разі, якщо країна не буде сусідкою з Росією. Це показало минуле, коли Угорщина мала кордон з Радянським Союзом.

За словами Орбана, саме з цієї причини "буферності" Україна нібито завжди може розраховувати на підтримку Угорщини. Але при цьому лідер партії "Фідес" продовжує наполягати, що не хоче пускати Україну до Євросоюзу

Урядовець скаржиться, що Україна "поводиться так, ніби вже є членом ЄС - вимагає, погрожує, шантажує". Замість членства Орбан хоче, щоб Європа підписала з Україною стратегічну угоду, яка зафіксує майбутнє України "так, як це вигідно угорцям".

