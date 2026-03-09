Частина європолітиків розкритикувала Урсулу фон дер Ляєн за перевищення повноважень

Нездоволені її заявами щодо Ірану, вступу України у ЄС та "Ради миру" Трампа.

Деякі європейські уряди роздратовані тим, що, на їхню думку, Урсула фон дер Ляєн намагається позиціонувати себе як головну представницю Європейського Союзу на міжнародній арені. За їхніми словами, у перші дні американо-ізраїльської кампанії проти Ірану вона вийшла за межі свого мандата.

Про це пише Politico.

У розмовах із виданням дев’ять дипломатів, чиновників ЄС та парламентарів як із малих, так і з великих країн Європи, розкритикували те, що вони назвали «дипломатичним перевищенням повноважень» президенткою Європейської комісії.Невдоволення її діями під час іранської кризи доповнює іншу критику щодо зовнішньої політики, зокрема з приводу спроб Комісії прискорити вступ України до ЄС та підходу фон дер Ляєн до ініціативи «Рада миру», запропонованої Дональдом Трампом.

Оскільки конфлікт на Близькому Сході триває вже другий тиждень, ЄС важко виступати єдиним голосом. Деякі уряди обурені тим, що фон дер Ляєн фактично бере на себе роль голови дипломатії ЄС – Каї Каллас, яка повинна представляти позицію всіх 27 держав-членів.

У перші дні кризи фон дер Ляєн натякнула на підтримку зміни режиму в Тегерані та провела багато телефонних розмов із лідерами країн ЄС і держав Перської затоки. За словами її критиків, вона неодноразово робила публічні заяви, що виходили далеко за межі консенсусу між членами союзу.

За словами дипломатів, які говорили з POLITICO, координація зовнішньої політики ЄС належить саме Каї Каллас, завдання якої – консультуватися зі столицями країн і формувати спільну позицію, навіть якщо цей процес часто є повільним і складним. На їхню думку, дії фон дер Ляєн можуть створити плутанину у відносинах ЄС із зовнішнім світом.

Європейська комісія відкинула звинувачення, заявивши, що фон дер Ляєн просто виконує свої обов’язки. За словами речника Комісії, вона демонструє «політичне лідерство у зовнішній політиці Комісії», як це передбачено договорами ЄС.Спілкування з іншими світовими лідерами, за словами речника, є невід’ємною частиною її обов’язків – як у двосторонньому форматі, так і в багатосторонньому чи в межах ініціатив ЄС.

Офіційна позиція ЄС щодо війни з Іраном, наголосили в Комісії, була сформульована Каєю Каллас у заяві, узгодженій з усіма 27 країнами ЄС тиждень тому.

Водночас дипломати загалом позитивно оцінюють її діяльність під час попередніх криз, зокрема координацію підтримки України у війні проти Росії.