Зеленський: переговори між Україною і США перенесли через події довкола Ірану

Українська сторона підтримує постійний контакт зі США.

Зеленський: переговори між Україною і США перенесли через події довкола Ірану
Володимир Зеленський під час наради із українською переговорною делегацією
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запланована на цей тиждень зустріч між українською та американською сторонами була відкладена через загострення ситуації довкола Ірану. 

Про це глава держави написав у соцмережі Facebook після наради з українською переговорною командою.

"Фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони, відкладається", – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна готова провести переговори у будь-який момент у форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

"Команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок. Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України. Крім того, глава держави заявив, що Москва намагається використати загострення на Близькому Сході у власних інтересах", – додає Президент.

За словами Президента, російська сторона прагне маніпулювати ситуацією в регіоні Перської затоки та перетворити атаки іранського режиму на сусідів і американські бази на "другий фронт" війни проти України і Заходу.

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим", – наголосив Зеленський.

  • Раніше повідомлялося, що нова переговорна зустріч України, США і Росії запланована на початок березня. Спершу говорили, що вона має пройти в Швейцарії, як і попередній раунд, то згодом місцем перемовин назвали ОАЕ.
  • Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану та іранських ударах зокрема по ОАЕ, Зеленський заявив, що Україна не може підтвердити, що запланована в Абу-Дабі цього тижня зустріч зі США і Росією відбудеться саме в у цьому місті. 
  • 9 березня в Офісі Президента України не підтвердили інформацію, що переговори делегації України, США та Росії можуть відбутися у Стамбулі 11 березня.
﻿
