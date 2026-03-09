Зеленський: переговори між Україною і США перенесли через події довкола Ірану

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запланована на цей тиждень зустріч між українською та американською сторонами була відкладена через загострення ситуації довкола Ірану.

Про це глава держави написав у соцмережі Facebook після наради з українською переговорною командою.

"Фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони, відкладається", – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна готова провести переговори у будь-який момент у форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

"Команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок. Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України. Крім того, глава держави заявив, що Москва намагається використати загострення на Близькому Сході у власних інтересах", – додає Президент.

За словами Президента, російська сторона прагне маніпулювати ситуацією в регіоні Перської затоки та перетворити атаки іранського режиму на сусідів і американські бази на "другий фронт" війни проти України і Заходу.

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що нова переговорна зустріч України, США і Росії запланована на початок березня. Спершу говорили, що вона має пройти в Швейцарії, як і попередній раунд, то згодом місцем перемовин назвали ОАЕ.

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану та іранських ударах зокрема по ОАЕ, Зеленський заявив, що Україна не може підтвердити, що запланована в Абу-Дабі цього тижня зустріч зі США і Росією відбудеться саме в у цьому місті.