У Канаді позов на OpenAI подала родина школярки, пораненої під час стрілянини

Працівники компанії позначили публікації підозрюваного, як такі, що “вказують на неминучий ризик серйозної шкоди для інших” та рекомендували повідомити про них правоохоронні органи. Однак цей запит відхилили.

Родина дівчинки, яка отримала важкі поранення під час масової стрілянини в канадській школі, подає до суду на розробника ChatGPT OpenAI, стверджуючи, що компанія знала про планування нападу, але не попередила владу.

Про це повідомляє BBC.

12-річна Майя Гебала отримала вогнепальне поранення в шию та голову під час нападу в Тамблер-Рідж 10 лютого та залишається в лікарні.

Обліковий запис ChatGPT, пов'язаний з 18-річним Джессі Ван Ротселаром, був заблокований OpenAI у червні 2025 року через характер розмов з чат-ботом. Але канадську поліцію про нього не поінформували.

OpenAI повідомила BBC, що прагне внести “вагомі зміни”, щоб допомогти запобігти подібним трагедіям у майбутньому. Вісім людей загинули внаслідок нападу, зокрема п'ятеро малолітніх дітей та матір підозрюваного. Стрілянина стала однією з найсмертоносніших в історії країни.

Про що йдеться у цивільному позові

У цивільному позові зазначається, що Ротселар створив обліковий запис у ChatGPT до того, як йому виповнилося 18 років. А це користувачі можуть робити лише за згодою батьків. Позивачі стверджують, що на сайті не було проведено перевірку віку. Додається, що підозрюваний сприймав чат-бот як “довірену особу” та протягом кількох днів наприкінці весни або на початку літа 2025 року описував там “різні сценарії, пов'язані з насильством із застосуванням вогнепальної зброї”.

Потім 12 співробітників OpenAI позначили ці публікації як такі, що “вказують на неминучий ризик серйозної шкоди для інших” та рекомендували повідомити про них правоохоронні органи. Стверджується, що запит на зв'язок з владою “відхилили”, а єдиним заходом стало блокування акаунта Рутселара.

Раніше у компанії заявили, що не повідомили поліцію, оскільки дії користувача не відповідали критеріям реальної або неминучої загрози заподіяння тяжкої фізичної шкоди іншим.