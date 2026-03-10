Китай готує закон про прискорену асиміляцію етнічних меншин

Цього тижня парламент Китаю має схвалити закон про сприяння етнічній єдності та прогресу, повідомляє BBC.
Документ спрямований на прискорення асиміляції етнічних меншин у культуру хань.
“Протягом десятиліть китайський уряд звинувачували у впровадженні репресивної політики, спрямованої на підкорення етнічних меншин, змушуючи їх асимілюватися у панівну культуру хань”, – зазначає видання.
За словами науковців та правозахисників, новий закон, закріпить, розширить і навіть прискорить цей процес, що ще більше загрожуватиме правам меншин та їхньому способу життя.
Однак китайський уряд заявляє, що закон є вирішальним для просування “модернізації через більшу єдність” і називає його законом про “сприяння етнічній єдності та прогресу”.
Закон знижує статус інших мов на користь мандаринської та заохочує міжнаціональні шлюби між панівною групою хань та іншими етносами, забороняючи будь-які перешкоди для цього. Від батьків вимагають “виховувати та спрямовувати неповнолітніх у любові до Комуністичної партії Китаю”.
Документ, загалом, забороняє будь-які дії, які вважаються такими, що завдають шкоди “етнічній єдності”.
Китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово закликав до “синізації релігії”, вимагаючи привести релігійні практики у відповідність до бачення Компартією китайської культури та цінностей.
Експерти вважають цей закон закріпленням курсу, що вже став основою його правління.