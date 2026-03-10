Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Китай готує закон про прискорену асиміляцію етнічних меншин

За словами правозахисників, новий закон, закріпить цей процес, що ще більше загрожуватиме правам меншин та їхньому способу життя.

Голова Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Цього тижня парламент Китаю має схвалити закон про сприяння етнічній єдності та прогресу, повідомляє BBC.

Документ спрямований на прискорення асиміляції етнічних меншин у культуру хань.

“Протягом десятиліть китайський уряд звинувачували у впровадженні репресивної політики, спрямованої на підкорення етнічних меншин, змушуючи їх асимілюватися у панівну культуру хань”, – зазначає видання.

За словами науковців та правозахисників, новий закон, закріпить, розширить і навіть прискорить цей процес, що ще більше загрожуватиме правам меншин та їхньому способу життя.

Однак китайський уряд заявляє, що закон є вирішальним для просування “модернізації через більшу єдність” і називає його законом про “сприяння етнічній єдності та прогресу”.

Закон знижує статус інших мов на користь мандаринської та заохочує міжнаціональні шлюби між панівною групою хань та іншими етносами, забороняючи будь-які перешкоди для цього. Від батьків вимагають “виховувати та спрямовувати неповнолітніх у любові до Комуністичної партії Китаю”. 

Документ, загалом, забороняє будь-які дії, які вважаються такими, що завдають шкоди “етнічній єдності”.

Китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово закликав до “синізації релігії”, вимагаючи привести релігійні практики у відповідність до бачення Компартією китайської культури та цінностей.

Експерти вважають цей закон закріпленням курсу, що вже став основою його правління.

