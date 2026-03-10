Це рішення є важливим для вступу України до ЄС.

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Це рішення є ключовим кроком на шляху до членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та виконання високих антикорупційних стандартів, необхідних для вступу до ЄС.

Приєднання до Конвенції дозволить посилити боротьбу з транскордонною корупцією, запровадити відповідальність за підкуп іноземних посадових осіб та розширити можливості міжнародного правового співробітництва у кримінальних провадженнях.