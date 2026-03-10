Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Рада ратифікувала Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Це рішення є важливим для вступу України до ЄС.

Рада ратифікувала Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Це рішення є ключовим кроком на шляху до членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та виконання високих антикорупційних стандартів, необхідних для вступу до ЄС.

Приєднання до Конвенції дозволить посилити боротьбу з транскордонною корупцією, запровадити відповідальність за підкуп іноземних посадових осіб та розширити можливості міжнародного правового співробітництва у кримінальних провадженнях.

﻿
