Всього за минулу добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 408 людей, зокрема 50 дітей.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю, у Райгородку – будинок та інфраструктурний об'єкт, у Карпівці – 4 будинки.

У Слов'янську пошкоджено 2 будинки, 3 склади і газогін. У Краматорську пошкоджено 2 приватні будинки і підприємство. В Андріївці знищено автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.