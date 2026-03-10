Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 8 разів за добу обстріляли Донеччину, поцілили у будинки

З лінії фронту евакуйовано 408 людей, зокрема 50 дітей.

Росіяни 8 разів за добу обстріляли Донеччину, поцілили у будинки
Фото: t.me/VadymFilashkin

Всього за минулу добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 408 людей, зокрема 50 дітей.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю, у Райгородку – будинок та інфраструктурний об'єкт, у Карпівці – 4 будинки. 

У Слов'янську пошкоджено 2 будинки, 3 склади і газогін. У Краматорську пошкоджено 2 приватні будинки і підприємство. В Андріївці знищено автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

  • Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Фото: t.me/VadymFilashkin

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies