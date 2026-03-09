Головне за понеділок, 9 березня: понад 120 боєзіткнень, атака на Харків

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли, перенесення переговорів між Україною і США, лауреати Шевченківської премії. Яким запам’ятається 1475-й день повномасштабної війни.

Росія атакувала з БпЛА Індустріальний район Харкова. Унаслідок удару спалахнула пожежа. За оновленими даними, постраждали 8 людей.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки загорілися авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки.

Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 березня відбулося 122 бойових зіткнення.

Найбільше - на Гуляйпільському напрямку.

В напрямку Гуляйполя ворог атакував 28 разів, на Покровському напрямку зафіксована 21 атака.

9 березня під час виконання бойового завдання на Східному напрямку загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України полковник Олександр Довгач.

"Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У Повітряних силах додають, що Олександр Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заплановану на цей тиждень зустріч між українською та американською сторонами відкладено через загострення ситуації довкола Ірану.

Про це глава держави написав у соцмережі Facebook після наради з українською переговорною командою.

Україна отримала запити про допомогу в війні на Близькому Сході від 11 країн – сусідів Ірану, США та країн Європи. Йдеться про досвід захисту життів, перехоплювачі, системи РЕБ і тренування, повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський за результатами ставки.

Він сказав, що країна готова позитивно реагувати на запити тих, хто сам допомагає їй захищати життя українців. На частину запитів уже дали відповідь конкретними рішеннями і підтримкою.

Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2026 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження 9 березня.

Цьогоріч переможців оголосили у 11 номінаціях.

