Росіяни атакували Дніпро: є постраждалі

Близько опівночі, 9 березня росіяни атакували Дніпро. Є поранені люди.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

29-річна жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. 60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився.Серед постраждалих 12-річний хлопчик.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА повідомляв про роботу ППО в місті.