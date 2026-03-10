Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Росіяни атакували Дніпро: є постраждалі

Четверо людей поранені внаслідок ворожої атаки.

Росіяни атакували Дніпро: є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Близько опівночі, 9 березня росіяни атакували Дніпро. Є поранені люди.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

 29-річна жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. 60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився.Серед постраждалих 12-річний хлопчик.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА повідомляв про роботу ППО в місті.

﻿
