Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, – Сили оборони

Ворог намагається просунутися вглиб української оборони біля Мирного та Гуляйпільського.

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, – Сили оборони
Фото: Скріншот

На Гуляйпільському напрямку російські війська намагаються просунутися вглиб української оборони, зокрема в районах населених пунктів Мирне та Гуляйпільське.

Про це під час телеефіру повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"На Гуляйпільському напрямку ситуація одна з найскладніших, адже противник проводить активні штурмові дії. За минулу добу зафіксовано 10 ворожих штурмів. Водночас Сили оборони України проводили пошуково-ударні дії та знищували ворожі групи, які намагалися інфільтруватися", – зазначив Волошин.

За його словами, російські війська намагаються штурмувати українські позиції з півдня Гуляйполя, зокрема біля Залізничного. Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших: противник проводить близько 15–20 бойових зіткнень за добу.

"Ворог почав активно штурмувати наші позиції біля Мирного у напрямку Гуляйпільського. Це небезпечна ділянка фронту, адже ворог прагне просунутися вглиб оборони та закріпитися, проте Сили оборони України успішно відбивають ці спроби", – додав речник.

У самому Гуляйполі також зафіксовано кілька бойових зіткнень за минулу добу. Крім того, противник намагається просунутися в бік річки Гайчур, зокрема біля населених пунктів Зелене, Гірке та Добропілля.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies