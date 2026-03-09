На Гуляйпільському напрямку російські війська намагаються просунутися вглиб української оборони, зокрема в районах населених пунктів Мирне та Гуляйпільське.

Про це під час телеефіру повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"На Гуляйпільському напрямку ситуація одна з найскладніших, адже противник проводить активні штурмові дії. За минулу добу зафіксовано 10 ворожих штурмів. Водночас Сили оборони України проводили пошуково-ударні дії та знищували ворожі групи, які намагалися інфільтруватися", – зазначив Волошин.

За його словами, російські війська намагаються штурмувати українські позиції з півдня Гуляйполя, зокрема біля Залізничного. Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших: противник проводить близько 15–20 бойових зіткнень за добу.

"Ворог почав активно штурмувати наші позиції біля Мирного у напрямку Гуляйпільського. Це небезпечна ділянка фронту, адже ворог прагне просунутися вглиб оборони та закріпитися, проте Сили оборони України успішно відбивають ці спроби", – додав речник.

У самому Гуляйполі також зафіксовано кілька бойових зіткнень за минулу добу. Крім того, противник намагається просунутися в бік річки Гайчур, зокрема біля населених пунктів Зелене, Гірке та Добропілля.