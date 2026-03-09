Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ПП «Косино» два дні обмежуватимуть рух транспорту

Причина – проведення монтажних робіт.

У ПП «Косино» два дні обмежуватимуть рух транспорту
Фото: dpsu.gov.ua

Державна прикордонна служба попередила, що 10 та 11 березня у ПП «Косино» на Закарпатті два дні обмежуватимуть рух транспорту.

Про це розповіли у ДПСУ.

«За інформацією, наданою службою відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, 10 та 11 березня 2026 року у зв’язку із проведенням монтажних робіт, які потребують інтервального відключення електропостачання, в пункті пропуску «Косино», що на кордоні з Угорщиною, в період з 13:00 до 17:00 год, пропуск осіб та транспортних засобів може бути сповільнений», – йдеться у повідомленні. 

Тому людей просять урахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies