У ПП «Косино» два дні обмежуватимуть рух транспорту

Державна прикордонна служба попередила, що 10 та 11 березня у ПП «Косино» на Закарпатті два дні обмежуватимуть рух транспорту.

Про це розповіли у ДПСУ.

«За інформацією, наданою службою відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, 10 та 11 березня 2026 року у зв’язку із проведенням монтажних робіт, які потребують інтервального відключення електропостачання, в пункті пропуску «Косино», що на кордоні з Угорщиною, в період з 13:00 до 17:00 год, пропуск осіб та транспортних засобів може бути сповільнений», – йдеться у повідомленні.

Тому людей просять урахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.