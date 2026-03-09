Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Суспільство

За добу у водоймах України втопилися три людини

У ДСНС підкреслюють, що загальна ситуація на водоймах України – тривожна.

За добу у водоймах України втопилися три людини
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

За останню добу вода забрала життя трьох людей на Одещині, Вінниччині та Львівщині, повідомили у ДСНС.

Водночас вдалося врятувати 4 осіб на Київщині та Полтавщині, серед яких двоє дітей 2012 року народження. У цих випадках підрозділи ДСНС не залучалися.

“На річці Рось у Білій Церкві на Київщині ледь не загинув чоловік через свого чотирилапого друга: собака провалилася під лід, а господар, намагаючись врятувати улюбленця, сам потрапив у воду. Надзвичайники оперативно дістали їх із води”, – додали рятувальники.

У держслужбі додають, що загальна ситуація на водоймах України – тривожна.

“Лід у весняний період вкрай нестійкий! Він втрачає міцність, але зовні може здаватися надійним. Однак це ілюзія: якщо вам здається, що лід міцний – це неправда. На відміну від зимового, весняний лід не тріщить, попереджаючи про небезпеку, а миттєво розсипається під вагою людини”, – попереджають у ДСНС.

﻿
