Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Генпрокурор: на підтримку ЗСУ передано більше 300 млн грн арештованих коштів

218 млн грн перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів. 

Генпрокурор: на підтримку ЗСУ передано більше 300 млн грн арештованих коштів
Руслан Кравченко
Фото: Офіс генпрокурора

Протягом двох місяців 2026 року в межах розслідування кримінальних справ на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн.

Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Лише протягом січня – лютого 2026 року на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима", - зазначив він.

Кравченко пояснив, що це кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості.

Зокрема, 218 млн грн перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів, 28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики; 32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань; 1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали; 31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.

"Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави", - додав Кравченко.

