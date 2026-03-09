Генпрокурор: на підтримку ЗСУ передано більше 300 млн грн арештованих коштів

Протягом двох місяців 2026 року в межах розслідування кримінальних справ на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн.

Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Лише протягом січня – лютого 2026 року на підтримку українських захисників передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима", - зазначив він.

Кравченко пояснив, що це кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості.

Зокрема, 218 млн грн перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів, 28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики; 32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань; 1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали; 31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.

"Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави", - додав Кравченко.