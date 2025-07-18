АРМА передасть для ЗСУ $35 мільйонів, арештованих у ексрегіонала Макеєнка

Суд ухвалив рішення про арешт і передачу в управління АРМА понад $35 млн, які належали колишньому народному депутату та ексголові КМДА Володимирові Макеєнку.

Як повідомило АРМА, активи арештували в Люксембурзі в межах провадження про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Гроші мають передати на ЗСУ.

В Агентстві зазначили, що кошти й цінні папери перебували на рахунках підконтрольних ексчиновнику офшорних компаній. Арешт активів у Люксембурзі здійснило місцеве Бюро з управління активами, а згодом АРМА ініціювало їх передачу.

Тепер має тривати робота на міжнародному рівні для легалізації українського судового рішення в юрисдикції Люксембургу. Також АРМА готує необхідні звернення до Офісу Генерального прокурора для запуску процесу міжнародної правової допомоги з метою визнання та виконання рішення українського суду в Люксембурзі.