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АРМА передасть для ЗСУ $35 мільйонів, арештованих у ексрегіонала Макеєнка

 Арешт активів у Люксембурзі здійснило місцеве Бюро з управління активами.

АРМА передасть для ЗСУ $35 мільйонів, арештованих у ексрегіонала Макеєнка
Володимир Макеєнко
Фото: Макс Левин

Суд ухвалив рішення про арешт і передачу в управління АРМА понад $35 млн, які належали колишньому народному депутату та ексголові КМДА Володимирові Макеєнку. 

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Як повідомило АРМА, активи арештували в Люксембурзі в межах провадження про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Гроші мають передати на ЗСУ.

В Агентстві зазначили, що кошти й цінні папери перебували на рахунках підконтрольних ексчиновнику офшорних компаній. Арешт активів у Люксембурзі здійснило місцеве Бюро з управління активами, а згодом АРМА ініціювало їх передачу.

Тепер має тривати робота на міжнародному рівні для легалізації українського судового рішення в юрисдикції Люксембургу. Також АРМА готує необхідні звернення до Офісу Генерального прокурора для запуску процесу міжнародної правової допомоги з метою визнання та виконання рішення українського суду в Люксембурзі.

  • Державне бюро розслідувань повідомляло, що ексдепутат роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема, контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.
  • У ДБР нагадали, що у вересні 2024 року слідчі повідомили про підозру Макеєнку в ухиленні від сплати податків.
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