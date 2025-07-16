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Рада підтримала законопроєкт про промислові забруднення, через правку до якого у парламенті сталася бійка

У законопроєкт таки додали правку про мито на вивіз сої та ріпака.

Рада підтримала законопроєкт про промислові забруднення, через правку до якого у парламенті сталася бійка
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 13157 про промислові забруднення, через правку до якого у парламенті сталася бійка

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Як повідомили нардепи, законопроєкт отримав 245 голосів. 

Нардеп Олександр Федієнко перед голосування зазначив, що “через деякі речі у цьому ЗП намагаються знищити/зачистити малий та середній бізнес в аграрному секторі”.

У першому читанні цей законопроєкт ухвалили минулого місяця. У пояснювальній записці йшлося, що документ має доповнити Податковий кодекс нормами, що дозволять податковим органам отримувати дані з інтегрованих довкіллєвих дозволів від органів, що їх видаватимуть.    
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