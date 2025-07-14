Уряд затвердив перелік критичних та стратегічних корисних копалин та родовищ

Затвердження переліку критичних та стратегічних копалин є важливим для виконання угоди про рідкісноземи із США.

Кабмін затвердив перелік критичних та стратегічних корисних копалин та родовищ, що є важливим для виконання угоди про корисні копалини та рідкісноземи із США.

Про це ідеться у повідомленні Мінзахисту довкілля та природних ресурсів України.

Зокрема, Уряд затвердив 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів. Це дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин.

"Затвердження переліків стратегічних і критичних корисних копалин та ділянок надр є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави. Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", — вважає міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук.

Всього уряд затвердив:

Перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення, до якого віднесено 11 корисних копалин: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.

Перелік корисних копалин та компонентів критичного значення містить 28 корисних копалин, які включають і корисні копалини стратегічного значення: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит, ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна.

Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами – внесено 60 ділянок надр і родовищ корисних копалин з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції внесено 26 ділянок надр та родовищ корисних копалин з покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

У Міністерстві додають, що цей крок спрямований на захист національних інтересів, посилення обороноздатності держави та створення прозорих механізмів доступу до надр. Очікується, що затвердження переліків сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості видобувної галузі, розвитку промислових виробництв і сталого економічного розвитку України.

Угода між Україною і США