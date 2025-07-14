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Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", – сказав він.

Володимир Свириденко запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
Фото: Володимир Зеленський у X
Володимир Свириденко запропонував Юлії Свириденко очолити уряд

Президент також анонсував початок «трансформації системи виконавчої влади в Україні» з метою «якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства».

Сама вона в першій після цієї новини заяві зазначила, що президент визначив пріоритетні завдання оновленого уряду: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї.

На її думку, реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та її відновлення після бойових дій. 

Свириденко обіцяла незабаром оголосити кандидатури членів уряду.

Спостерігачі зауважують, що Юлія Свириденко є не стільки політиком, скільки державною менеджеркою з іміджем технократки, тобто розуміється на цифрах і перемовинах. Якщо кандидатуру Свириденко схвалять, вона стане другою, після Юлії Тимошенко, жінкою-прем’єром в історії України. І навіть із тим же іменем…

Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко
Юлія Свириденко

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Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.

З відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». У 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності. Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу.

Трудову діяльність розпочала у 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ).

З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першої заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

З 29 вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, з 22 липня 2020-го – перша заступниця.

Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко
Юлія Свириденко

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першою віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки.

Саме Юлія Свириденко 30 квітня 2025 року у Вашингтоні підписала з міністром фінансів США Скоттом Бессентом угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Зміст документу LB.ua аналізував у публікації Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент? 

8 травня Парламент ратифікував угоду зі США. Але нардепи переписали текст.

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У електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила 4 млн 441 тис. 343 грн доходів.

Зокрема в 2024 році заробітна плата становила 1 205 771 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи економіки – 3 102 506 грн, дохід від надання майна в оренду – 133 тис. грн, банківські відсотки – 66 грн. Також вона зазначила 377,5 тис. грн на банківських рахунках і $4 тис. готівкою.

Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

За 2022 рік Свириденко декларувала 975 тис. грн доходів, за 2023-й –1,9 млн грн.

Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко
Юлія Свириденко

До слова, нардеп від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв назвав мільйонні гонорари Свириденко від Київської школи економіки «історію про конфлікт інтересів», адже, мовляв, структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки на чолі зі Свириденко.

У відповідь президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов назвав таку реакцію «політичною атакою» з боку партії Петра Порошенка.

За словами Милованова, така сума відповідає ринковим ставкам для фахівців її рівня.

Медіа нагадують, що чоловік Юлії Свириденко Сергій Дерлеменко керує компаніями ТОВ «ДКС-Групп» та ТОВ «Дітел», які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку. У 2015 році Сергій Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії «Самопоміч», але не пройшов. У подружжя є донька Софія.

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