Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.
З відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». У 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності. Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу.
Трудову діяльність розпочала у 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ).
З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першої заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.
З 29 вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, з 22 липня 2020-го – перша заступниця.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України.
4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першою віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки.
Саме Юлія Свириденко 30 квітня 2025 року у Вашингтоні підписала з міністром фінансів США Скоттом Бессентом угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Зміст документу LB.ua аналізував у публікації Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
8 травня Парламент ратифікував угоду зі США. Але нардепи переписали текст.
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У електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила 4 млн 441 тис. 343 грн доходів.
Зокрема в 2024 році заробітна плата становила 1 205 771 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи економіки – 3 102 506 грн, дохід від надання майна в оренду – 133 тис. грн, банківські відсотки – 66 грн. Також вона зазначила 377,5 тис. грн на банківських рахунках і $4 тис. готівкою.
Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.
За 2022 рік Свириденко декларувала 975 тис. грн доходів, за 2023-й –1,9 млн грн.
До слова, нардеп від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв назвав мільйонні гонорари Свириденко від Київської школи економіки «історію про конфлікт інтересів», адже, мовляв, структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки на чолі зі Свириденко.
У відповідь президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов назвав таку реакцію «політичною атакою» з боку партії Петра Порошенка.
За словами Милованова, така сума відповідає ринковим ставкам для фахівців її рівня.
Медіа нагадують, що чоловік Юлії Свириденко Сергій Дерлеменко керує компаніями ТОВ «ДКС-Групп» та ТОВ «Дітел», які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку. У 2015 році Сергій Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії «Самопоміч», але не пройшов. У подружжя є донька Софія.