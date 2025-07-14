Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", – сказав він.

Фото: Володимир Зеленський у X Володимир Свириденко запропонував Юлії Свириденко очолити уряд

Президент також анонсував початок «трансформації системи виконавчої влади в Україні» з метою «якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства».

Сама вона в першій після цієї новини заяві зазначила, що президент визначив пріоритетні завдання оновленого уряду: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї.

На її думку, реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та її відновлення після бойових дій.

Свириденко обіцяла незабаром оголосити кандидатури членів уряду.

Спостерігачі зауважують, що Юлія Свириденко є не стільки політиком, скільки державною менеджеркою з іміджем технократки, тобто розуміється на цифрах і перемовинах. Якщо кандидатуру Свириденко схвалять, вона стане другою, після Юлії Тимошенко, жінкою-прем’єром в історії України. І навіть із тим же іменем…