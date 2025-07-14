Свириденко пообіцяла незабаром оголосити свої пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Водночас вона нагадала, що рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що президент Володимир Зеленський визначив основні задачі, які він бачить перед оновленим урядом.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї", - зазначила Свириденко.

На її думку, реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та її відновлення після бойових дій.

"Найперше - це забезпечення Сил оборони та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи. Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", - написала Свириденко.

Вона також пообіцяла незабаром оголосити свої пропозиції щодо кандидатур членів уряду. Водночас вона нагадала, що рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада.

"Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків", - додала Свириденко.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабінет міністрів. Президент провів із нею нараду і запропонував оновити роботу уряду.

Заміна уряду

Цього літа вже не вперше обговорювали можливу відставку уряду. Те ж саме відбувалося і торік, і вже тоді Свириденко називали кандидаткою на посаду прем'єр-міністерки. Втім, тоді далі обговорень справа не зайшла, і Денис Шмигаль зберіг посаду. Важливо також пам'ятати, що стаття 10 закону про воєнний стан прямо забороняє відставку уряду, а заміна прем'єра автоматично приводить саме до цього.

Протягом кількох тижнів цього літа у пресі обговорювали нову можливу заміну складу Кабміну. І якщо про тих, хто може замінити чинних міністрів на посадах, кажуть різне, в питанні прем'єр-міністра джерела преси одностайні – називають прізвище Свириденко. Про це ж писав у червні і нардеп Ярослав Железняк. Водночас потім він стверджував, що доля уряду ще не вирішена.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу заміну Дениса Шмигаля, казав, що якби в нього був такий намір, то він спершу обговорив це з самим прем'єром, а не з журналістами. І додав, що такої розмови з ним не проводив.

11 липня Юлія Свириденко у коментарі пресі сказала, що їй очолити уряд не пропонували.

14 липня Зеленський провів нараду з Денисом Шмигалем.

Хто така Юлія Свириденко?

Юлія Свириденко, уродженка Чернігова, з 2021 року очолює міністерство економіки. До того, з 2020 року, вона була заступницею глави Офісу президента. Ще раніше, в 2018, була в.о. голови Чернігівської ОДА.

Під час роботи в ОП Свириденко очолювала Раду зі сприяння бізнесу. У 2020-2021 – членкиня делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України, представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко".