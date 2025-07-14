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Ірландія виділила 100 млн євро на нелетальну військову допомогу Україні

Відбулася зустріч першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва з послом Ірландії в Україні Джонатаном Конлоном.

Ірландія виділила 100 млн євро на нелетальну військову допомогу Україні
Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв із Послом Ірландії в Україні Джонатаном Конлоном.
Фото: Міноборони

У Києві відбулася зустріч першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва з Послом Ірландії в Україні Джонатаном Конлоном. 

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Як повідомили в Міноборони України, посол Ірландії поінформував, що нещодавно уряд Ірландії погодився виділити 100 млн євро на нелетальну військову допомогу Україні. 

Сторони обговорили перспективи двосторонньої та багатосторонньої співпраці з метою надання допомоги Україні у протидії російській агресії.

Сергій Боєв подякував народу та уряду Ірландії за послідовну позицію щодо підтримки України та за вже надану допомогу.Він також детально зупинився на механізмах, за допомогою яких співпраця у цій сфері вже здійснюється або буде налагоджена з іншими європейськими країнами на підтримку української промисловості.

Боєв також подякував Джонатану Конлону за участь та роль Ірландії в Коаліціях з розмінування та ІТ, робота яких є надзвичайно важливою для України.
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