Ірландія виділила 100 млн євро на нелетальну військову допомогу Україні

У Києві відбулася зустріч першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва з Послом Ірландії в Україні Джонатаном Конлоном.

Як повідомили в Міноборони України, посол Ірландії поінформував, що нещодавно уряд Ірландії погодився виділити 100 млн євро на нелетальну військову допомогу Україні.

Сторони обговорили перспективи двосторонньої та багатосторонньої співпраці з метою надання допомоги Україні у протидії російській агресії.

Сергій Боєв подякував народу та уряду Ірландії за послідовну позицію щодо підтримки України та за вже надану допомогу.Він також детально зупинився на механізмах, за допомогою яких співпраця у цій сфері вже здійснюється або буде налагоджена з іншими європейськими країнами на підтримку української промисловості.

Боєв також подякував Джонатану Конлону за участь та роль Ірландії в Коаліціях з розмінування та ІТ, робота яких є надзвичайно важливою для України.