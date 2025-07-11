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Дипломати ЄС та 17 країн виступили із заявою щодо погіршення ситуації в Грузії

У заяві засудили політично мотивоване ув'язнення та затримання лідерів грузинської опозиції.

Дипломати ЄС та 17 країн виступили із заявою щодо погіршення ситуації в Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ 17 країн та Високий представник Європейського Союзу виступили зі спільною заявою “щодо останніх подій у Грузії”.

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Про це повідомила Європейська служба зовнішніх справ

“Ми рішуче засуджуємо нещодавнє політично мотивоване ув'язнення та затримання лідерів грузинської опозиції, явно спрямоване на придушення політичної опозиції в Грузії, за кілька місяців до місцевих виборів. Їхнє затримання, а також свавільні арешти та посилення репресій проти інших критиків грузинської влади, представників громадянського суспільства, мирних протестувальників та незалежних журналістів сприяють руйнуванню демократії в Грузії та швидкій трансформації до авторитарної системи, що суперечить європейським нормам та цінностям”, - йдеться у заяві.

Дипломати також зауважили, що нещодавні законодавчі зміни у Грузії спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законного протесту.

В свою чергу, курс політичних репресій, що здійснювалися грузинською владою, призвів до значного погіршення відносин з демократичними країнами, включаючи скорочення допомоги та співпраці з грузинською владою. 

Підписанти заяви назвали курс грузинської влади авторитарним та антиєвропейським, і таким, що загрожує демократичним досягненням Грузії та відносинам з демократичними країнами.

“Ще не пізно змінити курс. Ми закликаємо грузинську владу негайно звільнити несправедливо затриманих політиків, журналістів та активістів, скасувати репресивне законодавство та розпочати національний діалог з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти вихід із поточної ситуації”, - підсумували міністри закордонних справ Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Швеції, Великої Британії та Високий представник Європейського Союзу.

  • Колишній футболіст, а нині "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі, чию легітимність не визнає його попередниця на посаді Саломе Зурабішвілі, запропонував угоду опозиційним лідерам, що опинилися за ґратами у минулі кілька тижнів.
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