Зеленський і канцлер Німеччини обговорили оборонну співпрацю та санкції проти Росії

Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у межах конференції URC 2025.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував Німеччині за постачання систем ППО Patriot і IRIS-T та розповів про ситуацію на фронті, масовані російські обстріли й тактику залякування цивільного населення.

Лідери обговорили розширення оборонної співпраці. Зеленський наголосив на важливості інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність під час відбиття ворожих атак.

Фрідріх Мерц засудив нічні удари Росії по цивільних та підтвердив готовність Німеччини підтримати закупівлю американської зброї для України.

Канцлер також закликав Словаччину розблокувати 18-й санкційний пакет ЄС і запевнив у повній підтримці євроінтеграційного курсу України.