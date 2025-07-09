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Зеленський провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою

Український президент закликав італійського колегу ратифікувати угоду про створення спецтрибуналу.

Зеленський провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою
Володимир Зеленський і Серджо Маттарелла
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський 9 липня провів зустріч із італійським колегою Серджо Маттареллою.

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Як повідомили в Офісі Президента, лідери говорили про вступ України до ЄС, війну, зокрема, повернення незаконно депортованих до РФ українських дітей.

Зеленський наголосив, що Україна робить усе для досягнення справедливого та стійкого миру, а Росія відкидає будь-які конструктивні пропозиції та демонструє лише бажання продовжувати війну. Тому просування до миру можливе лише завдяки посиленню санкцій і тиску на РФ і зміцненню оборонних спроможностей України.

Крім того, Зеленський і Маттарелла говорили про запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Український президент закликав італійського колегу ратифікувати угоду про створення такого трибуналу 

Президент Італії повідомив, що понад 500 італійських компаній 10 липня братимуть участь у Конференції з питань відновлення України. Будуть конкретні домовленості та рішення.
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