​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
ГоловнаПолітика

Глави урядів України та Румунії обговорили співпрацю та безпекові питання

Зокрема йшлося про санкції проти Росії.

Глави урядів України та Румунії обговорили співпрацю та безпекові питання
Глави урядів України та Румунії обговорили співпрацю та безпекові питання
Фото: Денис Шмигаль

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів про розмову із румунським колегою Іліє Боложаном.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

“Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна Росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі Прем'єр-міністра Молдови”, - написав Шмигаль.

Він також наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на РФ та використання заморожених російських активів для відшкодування завданих збитків.

Денис Шмигаль привітав відкриття пункту пропуску “Дяківці — Раковець” для великих пасажирських автобусів та наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів та у розбудові прикордонної інфраструктури.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies