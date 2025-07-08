Глави урядів України та Румунії обговорили співпрацю та безпекові питання

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів про розмову із румунським колегою Іліє Боложаном.
“Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна Росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі Прем'єр-міністра Молдови”, - написав Шмигаль.
Він також наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на РФ та використання заморожених російських активів для відшкодування завданих збитків.
Денис Шмигаль привітав відкриття пункту пропуску “Дяківці — Раковець” для великих пасажирських автобусів та наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів та у розбудові прикордонної інфраструктури.