Зокрема йшлося про санкції проти Росії.

Глави урядів України та Румунії обговорили співпрацю та безпекові питання

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів про розмову із румунським колегою Іліє Боложаном.

“Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна Росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі Прем'єр-міністра Молдови”, - написав Шмигаль.

Він також наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на РФ та використання заморожених російських активів для відшкодування завданих збитків.

Денис Шмигаль привітав відкриття пункту пропуску “Дяківці — Раковець” для великих пасажирських автобусів та наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів та у розбудові прикордонної інфраструктури.