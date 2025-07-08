Комісія з добору директора БЕБ дізналася про прохання уряду повторно подати кандидатів з каналу в Telegram

Учора уряд виступив з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з добору директора Бюро економбезпеки очікує на офіційне повідомлення про рішення Кабміну попросити подання нових кандидатів на посаду. Відповідне повідомлення близько 12 години 8 липня опублікували на сторінці Комісії.

Там повідомили, що дізналися про рішення з публікації в телеграм-каналі "Уряд online". Комісія розраховує почути пояснення.

"Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету Міністрів з цього приводу", – йдеться у повідомленні.

Що відбувається з призначенням директора БЕБ?

У червні конкурсна комісія нарешті обрала переможця конкурсу на посаду директора БЕБ. До цього, з квітня 2023-го, бюро очолювали тимчасові керівники, які змінювалися за цей період декілька разів.

На реформі БЕБ наполягали міжнародні партнери України. Посли країн Group of 7 озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.

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Комісія обрала переможцем Олександра Цивінського – чинного детектива НАБУ, який вів розслідування "Чисте місто". Цивінський очолює 3-ий підрозділ детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ.

Його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість представники уряду обрали інших претендентів. Стосовно кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ, вказавши, що в його батька є російський паспорт. Сам детектив запевнив, що з родичем не спілкується протягом років.

30 червня комісія передала уряду документи для затвердження Цивінського.

7 липня на каналі Кабміну повідомили, що просять комісію подати нових претендентів.