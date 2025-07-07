Зеленський обговорив із Прем'єром Британії зустріч "коаліції охочих" у Римі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером майбутню зустріч "коаліції охочих" у Римі, а також виробництво дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", — ідеться у повідомленні.

Прем'єр Британії висловив співчуття з приводу російських масованих обстрілів. Водночас Зеленський вислових вдячність Стармеру за підтримку українців.

Також сторони обговорили додаткове фінансування вже у липні українського виробництва дронів-перехоплювачів.

"Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", — наголошує Президент.