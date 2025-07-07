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Зеленський обговорив із Прем'єром Британії зустріч "коаліції охочих" у Римі

Також обговорили додаткове фінансування українського виробництва дронів-перехоплювачів.

Зеленський обговорив із Прем'єром Британії зустріч "коаліції охочих" у Римі
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером майбутню зустріч "коаліції охочих" у Римі, а також виробництво дронів-перехоплювачів.

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Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними", — ідеться у повідомленні. 

Прем'єр Британії висловив співчуття з приводу російських масованих обстрілів. Водночас Зеленський вислових вдячність Стармеру за підтримку українців. 

Також сторони обговорили додаткове фінансування вже у липні українського виробництва дронів-перехоплювачів. 

"Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн". Захисту життя має бути більше", — наголошує Президент.

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