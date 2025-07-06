Глава МЗС України закликає західних партнерів інвестувати в українські технології

"Кожен мікрочіп, в якому відмовлено Москві, – це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України збільшити інвестиції в українські технології і запровадити жорсткіші санкції проти Росії.

Про це глава української дипломатії написав у мережі Х.

Як ідеться у повідомленні Сибіги, оскільки Україні потрібно було захищатися, країна навчилася впроваджувати інновації. Зараз Україна технологічно передова країна, яка досягла успіху у галузі безпілотників, бойового штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрового управління та банківської справи, а також в інших галузях.

"Ми закликаємо партнерів інвестувати більше в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають безпосередню користь від наших інновацій у майбутньому", – написав Сибіга.

Глава української дипломатії додає, що Україна вже робить внесок у трансатлантичну безпеку, запевнивши, що українські технології "зміцнять нас і наших партнерів".

Крім того, Андрій Сибіга наголосив на необхідності негайного посилення санкцій проти Росії.

"Кожен мікрочіп, в якому відмовлено Москві, – це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів для своєї військової машини. Доходи від нафти мають бути скорочені. Доступ Москви до технологій має бути повністю припинений", – підкреслює очільник МЗС.

"Давайте розширимо технологічний розрив між свободою і тиранією, перетворивши інновації на щит. Не лише для України, але й для усієї трансатлантичної спільноти", – додає Сибіга.