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Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів біля Дебальцевого на ТОТ Донеччини

Ця ділянка залізниці є важливою для логістики росіян.

Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів біля Дебальцевого на ТОТ Донеччини
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили знищили релейну шафу біля Дебальцевого в Донецькій області. 

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху у Telegram.

За інформацією "АТЕШ", внаслідок диверсії було порушено логістику і затримано постачання окупаційних військ на донецькому напрямку.

Партизани наголошують, що ця ділянка залізниці є важливою для забезпечення російських військ на одному із важливих напрямків фронту.

"Ми не випадково обрали саме цю точку для удару — тут регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами і технікою. Затримки в поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії", — ідеться у повідомленні.

"Атеш" запевняє, що продовжить систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога.
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