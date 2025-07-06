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ДСНС: ворог атакував рятувальників у Харкові та Херсоні

Особовий склад не постраждав.

ДСНС: ворог атакував рятувальників у Харкові та Херсоні
Фото: ДСНС

У Харкові і Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ.

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі, 6 липня, ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну.

Особовий склад не постраждав, вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

У Херсоні вранці 6 липня після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано завдав повторного удару по рятувальниках. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.

Фото: ДСНС

Особовий склад та цивільні не постраждали.

  • Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів відомо про п'ятьох загиблих та поранених.
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