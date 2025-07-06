ДСНС: ворог атакував рятувальників у Харкові та Херсоні

У Харкові і Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл військ РФ.
Про це повідомляє ДСНС України.
Вночі, 6 липня, ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Пошкоджено пожежну автоцистерну.
Особовий склад не постраждав, вогнеборці вчасно спустилися в укриття.
У Херсоні вранці 6 липня після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано завдав повторного удару по рятувальниках. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.
Особовий склад та цивільні не постраждали.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів відомо про п'ятьох загиблих та поранених.