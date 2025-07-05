Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті від початку доби відбулося 170 боїв

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На фронті від початку доби відбулося 170 боїв
Ілюстративне фото
Фото: 56 ОМПБр

Загалом від початку цієї доби відбулося 170 бойових зіткнень, повідомив Генштаб станом на 22:00.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 256 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського,  Григорівки та Івано-Дар’ївки, ще один штурм триває.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито п’ять атак ворога в районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. Противник завдав авіаударів по Покровську та Сухому Яру.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 135 окупантів, із них 85 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, сім БпЛА, також пошкоджено один автомобіль, два мотоцикли та одну антену БпЛА ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі. 

На Гуляйпільському напрямку противник вісім разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Білогір’я противник атакував некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського. 

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіаудару зазнав населений пункт Ольгівка.

На решті напрямків –  без особливих змін.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies