Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув хлопець, ще одну травмовано.
Про це повідомили у ДСНС України.
Сьогодні ввечері на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.
На місці події рятувальники зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.
“На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації”, ‒ зазначили рятувальники.
Вони нагадали батьками, що потрібно пояснювати дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій.