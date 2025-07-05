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Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув хлопець

19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув хлопець

Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув хлопець, ще одну травмовано.

Про це повідомили у ДСНС України.

Сьогодні ввечері на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

На місці події рятувальники зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

“На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації”, ‒ зазначили рятувальники.

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