Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинув хлопець, ще одну травмовано.

Про це повідомили у ДСНС України.

Сьогодні ввечері на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

На місці події рятувальники зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

“На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації”, ‒ зазначили рятувальники.

Вони нагадали батьками, що потрібно пояснювати дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій.