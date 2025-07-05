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ЗМІ: поблизу Владивостока вибухнули газогін та водогін, які забезпечують об’єкти 155-ї бригади російських морпіхів

Вибухи пролунали минулої ночі.

ЗМІ: поблизу Владивостока вибухнули газогін та водогін, які забезпечують об’єкти 155-ї бригади російських морпіхів
Владивосток
Фото: Google Maps

Поблизу Владивостока вибухнув газогін, який забезпечує ворожу 155-ту бригаду, передає РБК-Україна із посиланням на джерела в українській розвідці. 

Внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону "Владивосток". Цей газогін зокрема забезпечує газопостачання ряду військових об'єктів ЗС Росії, розташованих вздовж побережжя Японського моря, а саме окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. 

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Також шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони. За інформацією джерела, вибухи пролунали близько 01:00-02:00, після чого сталася масштабна пожежа. 

За даними розвідки, аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя заснування Владивостока, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та зв'язок в районі бухти Лазурна (Шамора).

Нагадаємо, що нещодавно на Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова. Він був екскомандиром 155-ї бригади морської піхоти, відомої воєнними злочинами в Україні.
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