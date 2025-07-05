На Запорізькому напрямку воїни ЛСР взяли в полон нігерійця, який воював проти України

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії" взяли в полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке на позивний "Future", який воював проти України.
Про це розповіли у ГУР та в телеграмі "Легіон "Свобода Росії".
"Штурмовики Легіону провели стрімкий накат і знищили піхотне відділення супротивника майже повному складі. Двох найманців путінської армії вдалося взяти в полон: «Ф'юче» та його побратима", – зазначили у ЛСР і пообіцяли про іншого полоненого розповісти згодом.
За даними української розвідки, Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Він перебував у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.
"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм", – розповіли у ГУР.
Чоловік повідомив, що народився у Нігерії. Для того, щоб він пішов на так звану "СВО", йому видали російський паспорт. Перед тим перебував у в'язниці.
У розвідці зауважили, що це є черговим свідченням нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо.
- У квітні цього року Україна показала світовій громадськості двох громадян Китаю, котрих Сили оборони захопили в полон у Донецькій області. Влада КНР офіційно спростувала участь своїх військових у війні на боці РФ, на весь світ нагадала своїм громадянам триматися подалі від зон бойових дій і про кримінальну відповідальність за військову службу в арміях інших країн.
- Тоді президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами китайських полонених і сказав, що українська влада точно знає про участь 150 громадян Китаю в бойових діях, але також відомо, що їх набагато більше.
- На початку цього року українські військові на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів.