На Запорізькому напрямку воїни ЛСР взяли в полон нігерійця, який воював проти України

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії" взяли в полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке на позивний "Future", який воював проти України.

Про це розповіли у ГУР та в телеграмі "Легіон "Свобода Росії".

"Штурмовики Легіону провели стрімкий накат і знищили піхотне відділення супротивника майже повному складі. Двох найманців путінської армії вдалося взяти в полон: «Ф'юче» та його побратима", – зазначили у ЛСР і пообіцяли про іншого полоненого розповісти згодом.

За даними української розвідки, Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Він перебував у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм", – розповіли у ГУР.

Чоловік повідомив, що народився у Нігерії. Для того, щоб він пішов на так звану "СВО", йому видали російський паспорт. Перед тим перебував у в'язниці.

У розвідці зауважили, що це є черговим свідченням нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо.