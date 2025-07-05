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СБУ кваліфікує вибух авто в Одесі як спробу теракту

СБУ та Нацпол проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

СБУ кваліфікує вибух авто в Одесі як спробу теракту
Фото: СБУ

Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля в Київському районі Одеси вранці 5 липня як спробу теракту.

Про це повідомляє СБУ в Одеській області.

Як зазначають у відомстві, вибух автомобіля Opel пролунав у суботу, 5 липня, зранку на вулиці Варненській. Відомо, що постраждав чоловік, який перебував в автомобілі. Йому надається медична допомога.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

СБУ та Національна поліція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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