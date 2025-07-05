Уночі РФ запустила по Україні 322 ударні БпЛА, основний напрямок удару — Старокостянтинів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Станом на 9.30 українська ППО знищила 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 5 липня Росія атакувала Україну 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 292 безпілотники.

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