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Уночі РФ запустила по Україні 322 ударні БпЛА, основний напрямок удару — Старокостянтинів

Сили ППО знищили 292 ворожі ударні БпЛА.

Уночі РФ запустила по Україні 322 ударні БпЛА, основний напрямок удару — Старокостянтинів
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 5 липня Росія атакувала Україну 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 292 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару ворожих безпілотників стала Хмельниччина, місто Старокостянтинів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9.30 українська ППО знищила 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
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