Уночі РФ запустила по Україні 322 ударні БпЛА, основний напрямок удару — Старокостянтинів

У ніч на 5 липня Росія атакувала Україну 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 292 безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Основним напрямком удару ворожих безпілотників стала Хмельниччина, місто Старокостянтинів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9.30 українська ППО знищила 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.