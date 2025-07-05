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Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах Миколаївщини

Сили ППО збили 8 "Шахедів" над Миколаївщиною.

Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах Миколаївщини
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти атакували з артилерії  Куцурубську та Очаківську громади у Миколаївській області.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 4 липня, ворог двічі здійснив артилерійський обстріл та о 14:00 атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка виникла пожежа сухої трави на відкритій ділянці місцевості, яка була ліквідована вогнеборцями. Внаслідок ще одного обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку", — ідеться у повідомленні.

За його словами, 5 липня о 4:58 ворог здійснив артилерійський обстріл ціє громади. Постраждалих немає.

4 липня ворог пʼять разів атакував FPV-дронами та зранку, 5 липня, о 4:50 здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Також уночі Сили ППО в області було знищили 8 безпілотників типу "Шахед".

"Мінус вісім БпЛА типу "Shahed 131/136" в області", — додає Кім.

Унаслідок бойової роботи та падіння уламків в Миколаївському районі виникла пожежа сухої трави та чагарників, яку оперативно ліквідували.
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