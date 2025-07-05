Унаслідок російської агресії на Херсонщині за добу постраждали 11 цивільних

Упродовж минулої доби під обстрілами опинилися 47 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів 11 людей постраждали, пошкоджена інфраструктура.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Миролюбівка, Мирне, Молодецьке, Кізомис, Велетенське, Надіївка, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Новотягинка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Тараса Шевченка, Урожайне, Шляхове, Новоберислав, Тягинка, Львове, Республіканець, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Милове, Червоний Яр, Дудчани, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Любимівка, Осокорівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Степне, Нововасилівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення.