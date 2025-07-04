До поліції надійшло майже 70 звернень від дітей про спроби їхнього вербування Росією

Цього року зафіксовано 65 диверсій за участю 62 дітей.

Останнім часом спостерігається незначна, але стабільна тенденція щодо зниження вербування росіянами дітей.

Про це розповів начальник ювенальної поліції України Василь Богдан, передає Укрінформ.

“Станом на сьогодні до нас надійшло майже 70 таких звернень від дітей про спроби їхнього вербування”,- зазначив Богдан.

На його думку, це прямо пов'язано з інформаційною кампанією, яку проводить ювенальна превенція спільно з освітянами та СБУ.

Василь Богдан також повідомив, що цього року зафіксували 65 фактів вчинення кримінальних правопорушень диверсійного характеру за участю 62 дітей віком від 13 до 17 років.

Такі випадки трапляються по всій країні, у великих регіонах частка завербованих дітей є більшою. Зокрема, маються на увазі Одеська, Харківська, Миколаївська області, а також Київ.

Начальник ювенальної поліції уточнив, що основною мотивацією для дітей є фінансова, також у цих підлітків частково присутнє бажання самостверджуватись або є сліпа віра в те, що їх не спіймають.