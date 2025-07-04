DeepState: російські окупанти просунулися у Запорізькій області

Російські окупанти просунулися у селі Кам'янське Запорізької області й намагаються закріпитись на правому березі річки Янчекрак.

Про це повідомив співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула, передає «Суспільне».

Микула сказав, що ворог останні тижні накопичував сили, посилював дронову активність. «Били по логістиці, по шляхах підходу. І зараз противник намагається взяти населений пункт під повний контроль», - зазначив співзасновник DeepState.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що попри це закріпитись росіянам не вдається. Наразі лінія бойового зіткнення проходить вздовж річки Янчекрак. Та якщо ворогу вдасться захопити Кам'янське, це може відкрити йому шлях на Запоріжжя.

«Фактично нині немає жодної вцілілої будівлі, жодної вцілілої стіни навіть. Тому говорити про те, що там є якісь позиції — це перебільшення. Сили оборони звичайно не стоять на тих позиціях, де все зруйновано — відходимо на один фланг, на інший, вглиб оборони. РФ намагається по плавнях по комишах зайти на правий берег річки Янчекрак. Проте росіянам там немає де утриматись, тому позиції вони зайняти не можуть», — розповів Волошин.