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Окупанти атакували КАБом Приморське Запорізької області, загинув цивільний

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок.

Окупанти атакували КАБом Приморське Запорізької області, загинув цивільний
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожого авіаудару у Васильківському районі Запорізької області загинув 84-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Літній чоловік загинув на місці", — ідеться у повідомленні.
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