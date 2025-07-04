Окупанти атакували КАБом Приморське Запорізької області, загинув цивільний

"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Літній чоловік загинув на місці", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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