Окупанти атакували КАБом Приморське Запорізької області, загинув цивільний

Унаслідок ворожого авіаудару у Васильківському районі Запорізької області загинув 84-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Літній чоловік загинув на місці", — ідеться у повідомленні.
- Черговий удар росіян призвів до блекауту на Запорізькій атомній електростанції. Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.