Експосадовцю "Лісів України" повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн

Серед незадекларованих активів у посадовця виявили елітні авто, квартири та мільйони в іноземній валюті.

Співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн.

Фото: ДБР

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці ДБР у ході розслідування встановили факти незаконного збагачення та незаклеровані активи на загальну суму понад 38 млн грн.

Згідно з висновками НАЗК, посадовець безпідставно набув майна на суму понад 13 млн грн. Серед активів – елітні автомобілі Porsche Cayenne (2019 року) та Mercedes-Benz (2024 року). У нього виявили й готівку в іноземній валюті на понад 2,5 млн грн, а також витрати без підтверджених джерел доходу на 6 млн грн.

Фото: ДБР

Крім того, чоловік не задекларував активів на понад 25 млн грн:

три квартири у Житомирі, Києві та Одесі;

банківські рахунки та фінансові операції;

дохід дружини, на яку оформлювалося майно після фіктивного розлучення.

Підозрюваний тривалий час обіймав керівні посади в лісовій галузі на Житомирщині, Вінниччині та на Київщині.

У січні 2025 року він перейшов з Центрального офісу до філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" на посаду начальника. За попередніми даними, багатомільйонні статки з’явилися у чиновника завдяки трьом фірмам, якими у різний час керували наближені до нього особи.

За його сприяння державні лісництва укладали з ними договори на проведення різноманітних робіт, які по суті не виконувалися, проте оплачувалися з державного бюджету.

Фото: ДБР

Під час обшуків у помешканнях, на роботі та в банківських комірках вилучено документи, що підтверджують махінації з коштами та майном, а також готівку та інші докази. Після обшуків фігуранта звільнили з посади.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації;

ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення.

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває встановлення всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів та незаконних операцій з деревиною.