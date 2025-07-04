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Експосадовцю "Лісів України" повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн

Серед незадекларованих активів у посадовця виявили елітні авто, квартири та мільйони в іноземній валюті.

Експосадовцю "Лісів України" повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн
Фото: ДБР

Співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн.

Фото: ДБР

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці ДБР у ході розслідування встановили факти незаконного збагачення та незаклеровані активи на загальну суму понад 38 млн грн.

Згідно з висновками НАЗК, посадовець безпідставно набув майна на суму понад 13 млн грн. Серед активів – елітні автомобілі Porsche Cayenne (2019 року) та Mercedes-Benz (2024 року). У нього виявили й готівку в іноземній валюті на понад 2,5 млн грн, а також витрати без підтверджених джерел доходу на 6 млн грн.

Фото: ДБР

Крім того, чоловік не задекларував активів на понад 25 млн грн:

  • три квартири у Житомирі, Києві та Одесі;
  • банківські рахунки та фінансові операції;
  • дохід дружини, на яку оформлювалося майно після фіктивного розлучення.

Підозрюваний тривалий час обіймав керівні посади в лісовій галузі на Житомирщині, Вінниччині та на Київщині. 

У січні 2025 року він перейшов з Центрального офісу до філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" на посаду начальника. За попередніми даними, багатомільйонні статки з’явилися у чиновника завдяки трьом фірмам, якими у різний час керували наближені до нього особи. 

За його сприяння державні лісництва укладали з ними договори на проведення різноманітних робіт, які по суті не виконувалися, проте оплачувалися з державного бюджету. 

Фото: ДБР

Під час обшуків у помешканнях, на роботі та в банківських комірках вилучено документи, що підтверджують махінації з коштами та майном, а також готівку та інші докази. Після обшуків фігуранта звільнили з посади.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації;
  • ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення.

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває встановлення всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів та незаконних операцій з деревиною.

  • У червні колишньому керівнику однієї з філій ДП "Ліси України" повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
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