​15 років тюрми отримав зрадник із Харкова, що збирав розвіддані про оборонні позиції ЗСУ

Він прикривався поїздками на дачу біля лінії фронту.

21-річного жителя Харкова засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник збирав розвіддані про оборонні позиції ЗСУ під виглядом поїздок на дачу біля лінії фронту.

Як з’ясувало слідство, чоловіка завербувала ФСБ через проросійський Telegram-канал, де залишав антиукраїнські коментарі. Під час поїздок він визначав розташування української артилерії, систем ППО, а також шукав сліди техніки для передачі координат російським спецслужбам.

У січні цього року співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час розвідки поблизу Харкова. Зібрані докази дозволили суду визнати його винним за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.