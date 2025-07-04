Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
ГоловнаСуспільствоВійна

​15 років тюрми отримав зрадник із Харкова, що збирав розвіддані про оборонні позиції ЗСУ

Він прикривався поїздками на дачу біля лінії фронту.

​15 років тюрми отримав зрадник із Харкова, що збирав розвіддані про оборонні позиції ЗСУ
СБУ
Фото: СБУ

21-річного жителя Харкова засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Support LB.ua

Зловмисник збирав розвіддані про оборонні позиції ЗСУ під виглядом поїздок на дачу біля лінії фронту.

Як з’ясувало слідство, чоловіка завербувала ФСБ через проросійський Telegram-канал, де залишав антиукраїнські коментарі. Під час поїздок він визначав розташування української артилерії, систем ППО, а також шукав сліди техніки для передачі координат російським спецслужбам.

У січні цього року співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час розвідки поблизу Харкова. Зібрані докази дозволили суду визнати його винним за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

  • Напередодні стало відомо, що 15 років ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні атаки по Київщині.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies