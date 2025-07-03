15 років тюрми отримала зрадниця, яка коригувала авіаудари Росії по Київщині за допомогою "відеопасток"

Зрадниця також відслідковувала наслідки ворожих "прильотів" по області.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні атаки по Київщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадницю затримали навесні 2025 року поблизу оборонної будівлі, по якій вона намагалась навести ракетний удар росіян. Щоб скоригувати ворожий вогонь, жінка мала встановити навпроти режимного об’єкта приховану камеру з онлайн-трансляцією.

На місці затримання у неї вилучили відеопристрій і телефон із доказами координації своїх дій з ФСБ.

Затримана - 30-річна безробітна з Борисполя, яку окупанти завербували на Телеграм-каналі з пошуку "швидких заробітків". Жінка отримала від куратора геолокації потенційних "цілей", де вона мала провести дорозвідку і встановити "відеопастки". Щоб придбати вайфай-камери, жінка отримала на свою банківську картку гроші від російської спецслужби.

Крім цього, вона відслідковувала наслідки ворожих "прильотів" по Київщині і періодично об’їжджала локації, які цікавили окупантів.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).