Головне управління розвідки провело операцію "Дроноцид" зі знищення російських операторів безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

"Пріоритетне мисливство - Департамент активних дій ГУР МО, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ “Запоріжжя” та ОСУВ “Таврія” влаштували місячник анігіляції російських дроноводів", - йдеться в повідомленні.

Упродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

Знищено та пошкоджено - 42 об’єкти, де засідали російські окупанти.

"На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами. Збройна боротьба за Україну триває", - зазначили в ГУР.