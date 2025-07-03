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"Дроноцид": ГУР провело операцію зі знищення російських операторів безпілотників

Сили оборони знищили та пошкодили 42 ворожі об'єкти. 

"Дроноцид": ГУР провело операцію зі знищення російських операторів безпілотників
Фото: Скриншот відео

Головне управління розвідки провело операцію "Дроноцид" зі знищення російських операторів безпілотників

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

"Пріоритетне мисливство - Департамент активних дій ГУР МО, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ “Запоріжжя” та ОСУВ “Таврія” влаштували місячник анігіляції російських дроноводів", - йдеться в повідомленні. 

Упродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. 

Знищено та пошкоджено - 42 об’єкти, де засідали російські окупанти.

"На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами. Збройна боротьба за Україну триває", - зазначили в ГУР.
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