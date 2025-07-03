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Генштаб підтвердив атаку на завод "Енергія" в Липецькій області

Підприємство удосконалювало російські бомби і виготовляло компоненти до ракетних комплексів, якими б'ють по українцях. 

Генштаб підтвердив атаку на завод "Енергія" в Липецькій області
Завод Енергія в Липецькій області зазнав атаки
Фото: скриншот

Генштаб підтвердив атаку на завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє продукцію для ворожого оборонного комплексу. Атаку на завод провели підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

Виробництво зупинили внаслідок атаки. Результати ураження уточнюють. 

Підприємство виготовляло батареї і акумулятори для засобів ураження, зокрема комплексів “Іскандер-М”, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів. Також завод виготовляв універсальні модулі планерування і корекції. Це російська розробка, що перетворює звичайні авіабомби на плануючі, з підвищеною точністю і дальністю.

“В рамках зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія“ (Єлець, Липецька область рф), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил російської федерації”, – повідомили військові. 

Це не перша атака на цей завод – минулого разу по ньому дрони били навесні. Під час сьогоднішнього удару уламки пошкодили будинок, місцева влада заявляла про кількох поранених.
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