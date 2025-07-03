Дрони атакували Липецьку область. На території заводу "Енергія" фіксували пожежу

Уночі дрони атакували російську Липецьку область. Імовірною ціллю атаки був завод “Енергія”, що виготовляє акумулятори, зокрема, для дронів, пише російськомовне бюро Радіо Свобода в Telegram.

В місті Єлец, за даними губернатора Ігора Артамонова, поранені двоє людей. Місцева влада стверджує, що уламки збитих дронів впали на приватну оселю, а також заявила про пожежу на парковці підприємства.

ASTRA пише, що завод “Енергія” зазнав атаки вдруге за квартал. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що дрон влучив у асфальт поруч із заводом, а на території підприємства була пожежа.

“Енергія” спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, і продукцію заводу використовують в оборонній промисловості.