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Дрони атакували Липецьку область. На території заводу "Енергія" фіксували пожежу

Підприємство виготовляє продукцію, яку використовують в оборонній промисловості країни-агресора.

Дрони атакували Липецьку область. На території заводу "Енергія" фіксували пожежу
Радіо Свобода геолокувало місце удару
Фото: Радіо Свобода в Telegram

Уночі дрони атакували російську Липецьку область. Імовірною ціллю атаки був завод “Енергія”, що виготовляє акумулятори, зокрема, для дронів, пише російськомовне бюро Радіо Свобода в Telegram. 

В місті Єлец, за даними губернатора Ігора Артамонова, поранені двоє людей. Місцева влада стверджує, що уламки збитих дронів впали на приватну оселю, а також заявила про пожежу на парковці підприємства. 

ASTRA пише, що завод “Енергія” зазнав атаки вдруге за квартал. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що дрон влучив у асфальт поруч із заводом, а на території підприємства була пожежа. 

“Енергія” спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, і продукцію заводу використовують в оборонній промисловості. 
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