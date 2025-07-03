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Пентагон: Іран відкотився у ядерній програмі на 2 роки назад

Раніше у Вашингтоні говорили про "повне знищення".

Пентагон: Іран відкотився у ядерній програмі на 2 роки назад
Пентагон
Фото: Вікі

Міністерство оборони США надало офіційну оцінку іранським ядерним можливостям після завдання збройними силами авіаударів по об'єктах збагачення урану в ісламській республіці.

Як пише Reuters, у Пентагоні вважають, що атака на Іран відкинула їхню ядерну програму "на період від 1 до 2 років назад, найімовірніше, саме на 2 роки". Чиновники оборонного відомства не надали доказів чи статистики на підтвердження цих слів.

Звіт Пентагону викликав особливу увагу на тлі скандалу щодо зливу розвідувальної інформації відносно наслідків військового втручання США на Близькому Сході. Таємні документи стверджували, що знищити ядерну програму Ірану американцям не вдалося

При цьому президент США Дональд Трамп переконував громадськість, що іранські ядерні об'єкти "тотально ліквідовано", а генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що відновити збагачення урану Іран зможе "за лічені місяці"
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