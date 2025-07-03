CNN: КНДР надасть Росії ще до 30 000 військових, розмістити їх можуть на окупованій частині України

Північна Корея збирається потроїти кількість свої військових, що воюють проти України, і надіслати ще від 25 000 до 30 000 солдатів на допомогу Москві. Про це з посиланням на оцінку розвідки, отриману від українських посадовців, пише CNN.

Відповідно до цієї інформації, нові війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями. Західна розвідка підтвердила оцінку стосовно плану відправки ще 30 000 корейців до Росії.

В українській оцінці йдеться, що міністерство оборони Росії спроможне надати “необхідне озброєння, зброю та боєприпаси” для подальшої інтеграції до російських бойових підрозділів. При цьому “існує велика ймовірність”, що північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на території не Росії, а України, “для посилення російського контингенту, зокрема під час широкомасштабних наступальних операцій”. Раніше війська КНДР росіяни застосовували в своїй Курській області, аби боротись з українським наступом.

Судячи з супутникових даних, Москва і Пхеньян вирішили не міняти шляхи доставки військ. Є ознаки того, що російські військові літаки переобладнують для перевезення особового складу, що підтверджує завдання з переміщення тисяч іноземних військових.

“На супутникових знімках, отриманих CNN, було помічено можливу підготовку до нового розгортання, включно з прибуттям корабля, пов'язаного з минулорічним розгортанням, до російського порту та вантажного літака до північнокорейського аеропорту Сунан”, – повідомили в CNN.

Фото: CNN / Open Source Centre Судно в порту Дунаю, травень 2025

Уперше Північна Корея відправила війська до Росії восени 2024-го у складі 11 000 осіб. З них 4000 вже загинули або були поранені. Ця відправка трималася в секреті, але була очевидною. В жовтні війська КНДР були зафіксовані на базі в Приморському краї. У листопаді російське судно класу “Ропуха” було в порту Дунаю біля Находки, і перевозити воно могло до 400 осіб. Такого ж типу корабель знову зафіксували в тому ж порту цього травня – про це свідчать дані з супутників, надані журналістам британським неурядовим Open Source Centre.

Дані про перельоти дають підстави припускати, що інша частина військ буде доставлена авіашляхом.

Фото: CNN / Planet Labs Супутникове зображення з аеропорту Сунан у Північній Кореї, 4 червеня 2025, демонструє, імовірно, вантажні літаки на асфальті

Участь КНДР у війні проти України

Війська Північної Кореї беруть участь у бойових діях проти України з минулого року. Росіяни розмістили їх у Курській області в розпал української наступальної операції. За оцінкою різних розвідок, загалом КНДР направила до Росії від 11 000 до 14 000 осіб, з них 4000 уже втрачені тим чи інакшим чином. Росія не створювали окремі корейські підрозділи, а "позбавляла" іноземцями свої війська. При цьому вона спершу намагалася видати їх за свої громадян.

Кремль і Пхеньян навесні офіційно підтвердили застосування корейських військ.

У червні Росія заявила, що отримає від КНДР тисячі "саперів і будівельників".

Цього місяця розвідка Південної Кореї попередила про підготовку КНДР до відправки нових військ. За її даними, це може відбутися у липні-серпні – в період, на який Москва планує посилення наступу.