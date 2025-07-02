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МЗС Азербайджану викликало посла РФ через загибель громадян у Єкатеринбурзі

МЗС назвали необґрунтованими закиди Кремля про втручання Баку у внутрішні справи Росії.

МЗС Азербайджану викликало посла РФ через загибель громадян у Єкатеринбурзі
Фото: see-you.in.ua

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла РФ Михайла Євдокимова та висловило протест через "недружні дії та кроки, які завдали шкоди відносинам між двома країнами".

Про це йдеться на сайті МЗС Азербайджану.

"Російська версія інциденту суперечить явним ознакам насильства на тілах загиблих співвітчизників і висновкам експертів. Підкреслено, що в російських ЗМІ спостерігаються прояви етнічної нетерпимості у зв'язку з рейдами, а використання щодо азербайджанців виразів на кшталт "етнічне злочинне угруповання" є неприпустимим", – заявили в МЗС.

У МЗС назвали необґрунтованими закиди Кремля "про втручання Баку у внутрішні справи Росії", а також зауваження чиновників РФ щодо затримання співробітників російського агентства "Sputink Азербайджан".

  • Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після того, як 27 червня в Єкатеринбурзі було затримано понад 50 осіб азербайджанського походження. Загинули двоє людей, ще двоє – зазнали під час рейду серйозних поранень. Баку закликав притягти винних до відповідальності. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Путінський режим знову показує своє справжнє обличчя: цього разу - проти азербайджанців".
  • МЗС Росії заявило, що затримання проводилися "в рамках розслідування тяжких злочинів" - нібито йдеться про справи, пов’язані з убивствами, скоєними у 2001, 2010 і 2011 роках.
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