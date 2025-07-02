"Лавров — глава МЗС РФ з часів народження Ісуса Христа?", — Рютте відповів на заяви Кремля щодо "краху" НАТО

Генсек НАТО підкреслив, що нічого корисного з рота Лаврова "так і не вилетіло".

Генсек НАТО Марк Рютте в ефірі Fox News прокоментував нещодавні заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова щодо "краху" Північноатлантичного альянсу, пише "Європейська правда".

Нещодавно Лаврова попросили прокоментувати слова польського глави МЗС Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної "гонки озброєнь".

"Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації", – заявив глава російського МЗС.

Генсек НАТО Марк Рютте відповів на заяви Лаврова, підкреслюючи, що з уст кремлівського глави МЗС ніколи не чули нічого корисного.

"Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло", – зазначив Генсек. – Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги".