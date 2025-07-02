Сибіга про обстріл росіянами лікарні в Херсоні: "Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти, так учора окупанти обстріляли лікарню в Херсоні.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Вчора ввечері Росія атакувала лікарню в Херсоні, поранивши п'ятьох пацієнтів і трьох медичних працівників. Це воєнний злочин, частина цілеспрямованої кампанії Росії, направленої проти лікарень", - наголосив Сибіга.

Він нагадав, що нещодавно відвідав Херсон разом із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом і вони бачили підземні пологові будинки та школи, а також медиків, які встановлюють радіоелектронні засоби на машини швидкої допомоги, щоб захистити їх від російських ударів.

"Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Москва не демонструє жодного бажання покласти край вбивствам і шукати дипломатичного рішення.

"Ми повинні надіслати агресору правильні сигнали, посилюючи спроможності України та збільшуючи тиск на Росію. Це єдиний спосіб змусити Москву припинити війну", - додав міністр.