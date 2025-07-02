Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
ГоловнаСвіт

Сибіга про обстріл росіянами лікарні в Херсоні: "Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні"

Голова МЗС вкотре закликав посилити тиск на Росію.

Сибіга про обстріл росіянами лікарні в Херсоні: "Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти, так учора окупанти обстріляли лікарню в Херсоні.

Про це йдеться в заяві МЗС

"Вчора ввечері Росія атакувала лікарню в Херсоні, поранивши п'ятьох пацієнтів і трьох медичних працівників. Це воєнний злочин, частина цілеспрямованої кампанії Росії, направленої проти лікарень", - наголосив Сибіга.

Він нагадав, що нещодавно відвідав Херсон разом із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом і вони бачили підземні пологові будинки та школи, а також медиків, які встановлюють радіоелектронні засоби на машини швидкої допомоги, щоб захистити їх від російських ударів.

"Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Москва не демонструє жодного бажання покласти край вбивствам і шукати дипломатичного рішення.

"Ми повинні надіслати агресору правильні сигнали, посилюючи спроможності України та збільшуючи тиск на Росію. Це єдиний спосіб змусити Москву припинити війну", - додав міністр. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies